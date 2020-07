Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost condanat definitiv la zece ani si opt luni de inchisoare cu executare

Curtea de Apel Constanța a decis azi condamnarea omului de afaceri Sorin Strutinsky la zece ani și opt luni de închisoare cu executare. Decizia este definitivă!



Iată decizia oficială a judecătorilor



Curtea de Apel Constanţa Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie Dosar penal nr.1231/118/2015 Decizie 06.07.2020 Cu opinie majoritară: În baza art.421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de către apelantul inculpat Strutinsky Gabriel Sorin împotriva sentinței penale nr.630/22.12.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr.1231/118/2015, ca nefondat. În baza art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța împotriva aceleiași sentințe penale. În baza art.423 Cod procedură penală, desființează în parte sentința penală atacată și, rejudecând, dispune: 1.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată, prevăzută de art.291 alin.1 Cod penal, raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, de la 2 ani închisoare la 4 ani închisoare (3 acte materiale – pct. VI 1 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b Cod penal, pe o durată de 5 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. 2.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.47 Cod penal, raportat la art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, de la 1 an închisoare la 1 an și 6 luni închisoare (7 acte materiale – pct. VI 2 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a ?i b Cod penal, pe o durată de 2 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. 3.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art.47 Cod penal, raportat la art.29 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, de la 3 ani închisoare la 4 ani închisoare (pct. VI 3 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b Cod penal, pe o durată de 5 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. 4.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.1 Cod penal, raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, de la 2 ani închisoare la 3 ani închisoare (pct. VI 4 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b Cod penal, pe o durată de 5 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. 5.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.1 Cod penal, raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, de la 2 ani închisoare la 3 ani închisoare (pct. VI 5 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a ?i b Cod penal, pe o durată de 5 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. 6.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.47 Cod penal, raportat la art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, de la 1 an închisoare la 1 an și 6 luni închisoare (7 acte materiale – pct. VI 6 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exerci?iul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a ?i b Cod penal, pe o durată de 2 ani, în condi?iile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. 7.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art.47 Cod penal, raportat la art.29 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, de la 3 ani închisoare la 4 ani închisoare (pct. VI 7 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exerci?iul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a ?i b Cod penal, pe o durată de 5 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. 8.Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.1 Cod penal, raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, de la 2 ani închisoare la 3 ani închisoare (pct. VI 8 din rechizitoriu). În baza art.67 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a ?i b Cod penal, pe o durată de 5 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal, cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art.38 Cod penal, art.39 alin.1 lit. b și art.10 din Legea nr.187/2012, contopește pedepsele principale aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de 6 ani și 8 luni închisoare, reprezentând o treime din suma pedepselor ce nu se execută, urmând ca în final inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin să execute pedeapsa rezultantă de 10 ani și 8 luni închisoare în regim de detenție, potrivit art.60 Cod penal. În baza art.45 alin.3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b Cod penal, pe o durată de 5 ani, în condițiile art.68 alin.1 lit. c Cod penal. În baza art.45 alin.3 lit. a, alin.5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a ?i b Cod penal, pe durata prevăzută de art.65 alin.3 Cod penal. În baza art.291 alin.2 Cod penal și art.33 din Legea nr.656/2002, în referire la art.112 alin.1 lit. e Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin a sumei totale de 1.892.844,97 lei. Înlătură din cuprinsul sentinței penale apelate dispoziția de menținere a măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanța nr.9/P/2015 din 19.02.2015 a Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției până la concurența sumei de 2.057.844,97 de lei și 25.000 de euro și menține dispoziția de menținere a măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța nr.9/P/2015 din 19.02.2015 până la concurența sumei de 1.892.844,97 de lei, în baza art.249 alin.4 Cod procedură penală, în vederea confiscării speciale. Înlătură din cuprinsul sentinței penale apelate dispozițiile contrare deciziei penale de față și menține celelalte dispoziții, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă apelantul inculpat Strutinsky Gabriel Sorin la plata sumei de 15.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza apelului rămân în sarcina statului. Definitivă.