Omul din ALDE vazut drept viitorul șef al Senatului: 'Nu inseamna ca parerea mea despre Ponta, Tudose și "ala micu" s-a schimbat in vreun fel...'

Călin Popescu Tăriceanu s-a rupt de PSD și a intrat într-o alianță cu Pro România, anunțând că va demisiona și din funcția de președinte al Senatului. În locul său, anumite voci din PSD, doresc tot un senator din ALDE, pentru ca social-democrații să aibă majoritate în Senat. Daniel Zamfir, fostul senator al PNL, acum în ALDE, ar fi fost propus pentru a doua funcție în stat, însă a zis pas. Mai mult, acesta îi atacă și pe noii colegi de alianță, Victor Ponta, Mihai Tudose și Daniel Constantin.

”E foarte interesant cum se fabrica subiecte și apoi sunt rostogolite de propagandiști gen Lazaroiu, sluga trădătoare a lui Băsescu, aciuat acum pe lângă Iohannis.

Nu mi-a propus nimeni de la PSD președinția Senatului sau vreun post in viitorul guvern. Nu am avut nicio discuție pentru că ei știu pozitia mea. De asemenea nu am avut nicio discuție cu vreun coleg de partid pentru a trece la PSD. Asta nu înseamnă că părerea mea despre Ponta, Tudose și "ăla micu" s-a schimbat în vreun fel...”, e mesajul lui Zamfir, soțul jurnalistei Oana Zamfir, de la Antena 3.

