Omul meciului - Partida fabuloasa facuta de Alex Mitrița impotriva formației lui David Beckham

Mijlocaşul Alexandru Mitriţă a marcat două goluri în meciul pe care echipa lui, New York City FC, l-a câştigat, duminică, în deplasare, scor 3-2 (3-2), cu Inter Miami, în etapa a XV-a a Conferinţei de Est a MLS.

Mitriţă a marcat în minutele 4 şi 43. Pentru oaspeţi a mai înscris Tinnerholm '35. Pentru echipa patronată de David Beckham au marcat Morgan '27 şi '38.

Internaţionalul român a jucat până în minutul 69, când a fost înlocuit de Tajouri.

În urma acestui rezultat, New York City FC se află pe locul 5, cu 23 de puncte, în clasamentul conferinţei, la 8 puncte de Columbus Crew şi Toronto, echipele de pe primele două locuri.

Inter Milano ocupă locul 13, penultimul, cu 11 puncte, la egalitate cu ultima clasată, DC United.

