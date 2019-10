OMV Petrom a anuntat o noua descoperire de gaze in regiunea Olteniei

OMV Petrom, cel mai mare producator de petrol si gaze din Sud-Estul Europei, a anuntat marti ca a descoperit noi resurse de hidrocarburi in regiunea Oltenia, judetul Gorj, in apropierea zacamantului Totea, aflat in productie, iar investitiile in noua sonda si infrastructura conexa sunt estimate la aproximativ 50 de milioane de euro.