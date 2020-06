OMV Petrom a castigat licitatia pentru un perimetru de explorare titei si gaze din Marea Neagra, in zona offshore a Georgiei

Ne continuăm planurile de a ne extinde activitățile din upstream în regiunea Mării Negre. Aceasta este o altă etapă importantă, după semnarea unui contract pentru intrarea în licența de explorare Han Asparuh, în zona offshore a Bulgariei. Este o continuare firească a experienței noastre de peste 40 de ani în apele românești ale Mării Negre.

• Perimetrul de explorare acoperă o suprafață totală de 5.282 de kilometri pătrațiOMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a fost selectată drept câștigătoare a licitației internaționale deschise, organizată de Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile a Georgiei, pentru perimetrul II offshore, se arată într-un comunicat.Peter Zeilinger, membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream, a declarat:Conform sursei citate, perimetrul va fi concesionat oficial numai dacă negocierea unui contract de partajare a producției va fi finalizată cu succes. În acest caz, OMV Petrom va obține drepturile de a desfășura activități de explorare țiței și gaze naturale în perimetrul II, amplasat în platoul continental și în zona economică offshore a Georgiei din Marea Neagră.Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagră a început în anul 1969. Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producție în Marea Neagră a început în anul 1987. În prezent, OMV Petrom are operațiuni de explorare, dezvoltare şi producţie în apele de mică adâncime (perimetrul Istria) şi operaţiuni de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep).Producţia de ţiţei şi gaze din apele de mică adâncime (perimetrul Istria) este de circa 25.000 bep/zi. În 2019, a reprezentat circa 17% din producția Grupului în România.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 800 de benzinării, la sfârșitul lunii martie 2020, sub două branduri, OMV și Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,011% din acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 20,639% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 9,998%, iar 18,352% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de 30,4 miliarde de euro reprezentând axe, impozite și dividende plătite în perioada 2005-2019.Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de afaceri principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007- 2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.