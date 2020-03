OMV si Gazprom intarzie semnarea acordului privind zacamintele din Siberia

Grupul energetic austriac OMV AG a anunţat vineri că a stabilit cu firma rusă Gazprom că-şi vor acorda fiecare mai mult timp de negocieri înainte de a finaliza planificata achiziţie a activelor din Siberia, transmite Reuters.

În vară, OMV a fost de acord să plătească 905 milioane de euro (un miliard de dolari) pentru o participaţie de 24,9% din proiectul Gazprom destinat dezvoltării blocurilor 4 şi 5 ale formaţiunii Achimov, parte a zăcământului de gaze Uregoy din Siberia.Finalizarea tranzacţiei era prevăzută iniţial la finalul lui 2019.Cele două companii vor acum să semneze documentele finale ale tranzacţiei până în iunie 2022, se arată într-un comunicat al OMV."În aceste negocieri, evoluţiile reale şi modificarea circumstanţelor până la semnarea acordului sunt luate în considerare de părţi cu bună credinţă, în special în privinţa datelor economice efective şi a preţului de achiziţie. Negocierile sunt neexclusive", informează grupul austriac.Astfel, ambele companii au şansa să renegocieze preţul şi OMV are mai mult timp înainte de a trebui să plătească şi înainte de a demara operaţiunile la zăcământ.Gazprom are o relaţie îndelungată cu OMV. Gigantul rus a promis că va furniza OMV echivalentul a 1,2 miliarde metri cubi de gaze naturale sub forma GNL în 2020. De asemenea, OMV este partenerul Gazprom în proiectul gazoductului Nord Stream 2.Grupul austriac OMV este acţionarul majoritar al Petrom, cu o participaţie de 51,01%, în timp ce Ministerul Economiei deţine un pachet de 20,64% din acţiuni, iar Fondul Proprietatea 20,11%. Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Upstream (Explorare şi Producţie), Downstream Oil (Rafinare şi Marketing), Downstream Gas (Gaze şi Energie).