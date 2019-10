„Once Upon a Time... in Hollywood” al lui Tarantino va fi relansat cu patru scene suplimentare

Lungmetrajul „Once Upon a Time... in Hollywood”, al nouălea al lui Quentin Tarantino, va fi relansat cu zece minute de filmări în plus. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Sony Pictures, care a investit 90 de milioane de dolari în filmul cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt în distribuţie, a anunţat că versiunea va cuprinde patru noi scene. „Once Upon a Time in Hollywood”, care avea o durată de 2 ore şi 41 de minute, va ajunge din nou în o mie de săli de cinema din America de Nord, pe 25 octombrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Vestea vine după ce Tarantino a refuzat să taie din film pentru ca acesta să fie lansat în China. Premiera chineză urma să aibă loc pe 25 octombrie, însă acum debutul este „în aşteptare”. Chiar şi fără lansarea în China, „Once Upon” este clasat al doilea între filmele lui Tarantino, din punct de vedere al încasărilor generate. Din 16 august, când a avut premiera pe marile ecrane, a generat încasări de 139 de milioane de dolari în America de Nord. La nivel global, filmul a generat încasări totale de 368,3 milioane de dolari. Cel mai bine vândut film al lui Tarantino rămâne „Django Unchained” (2012), cu încasări de 425 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.