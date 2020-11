Oncogen avea nevoie de 5 milioane de euro pentru vaccinul romanesc anti-COVID 19. “Nu am fost ajutați”

Echipa de cercetare de la Oncogen lucrează din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Păunescu, spune că ar fi avut deja vaccinul, dacă Guvernul îl finanţa. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, în faza a treia a testărilor clinice. Cursa pentru găsirea unui vaccin […] The post Oncogen avea nevoie de 5 milioane de euro pentru vaccinul românesc anti-COVID 19. “Nu am fost ajutați” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.