ONG-uri din Constanta nu stiu cum au ajuns pe lista de sustinatori ai Coalitiei pentru Modernizarea Romaniei! Alte asociatii se vor retrage!

Consiliul Rectorilor a decis suspendarea din coaliţie

Camera de Comerţ a României s-a retras din CNMR

La 13 iulie 2015 este iniţiată) - Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale (CNAFS), o structură informală menită să vină în sprijinul societăţii civile şi al instituţiilor publice, având ca obiectiv principal accelerarea procesului de absorbţie a fondurilor structurale în perioada 2014-2020. Iniţiativa constituirii acestei coaliţii aparţineşi a altor organizaţii neguvernamentale, sindicate şi patronate.Potrivit site-ului oficial al coaliţiei, „demersul este susţinut atât la nivel local, cât şi la nivel central de peste 50 de importante organizaţii neguvernamentale, sindicate, patronate, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului academic şi reprezentanţi ai mediului de afaceri”.Din data de 13 octombrie 2015, în urma aprobării în cadrul Adunării Generale a Coaliţiei, preşedinte al CNMR estepreşedintele Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei.Printre asociaţiile şi federaţiile care susţin la nivel central demersul coaliţiei figurează şi Asociaţia Comunelor din România - Filiala Constanţa, condusă de primarul comunei Cumpăna,şi Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), condusă de omul de afaceriAm vrut să discutăm cu cei doi preşedinţi despre stadiul colaborării în proiectul cu care Alexandru Cumpănaşu a câştigat vizibilitate în ultimii ani.preşedintele Asociaţiei Comunelor din România - Filiala Constanţa, afirmă că din 2015 şi până în prezent a participat la două şedinţe pe care coaliţia le-a organizat la Constanţa, astfel că nu a existat nicio colaborare, cu toate că la momentul înfiinţării „Coaliţia a avut un ţel bun”. În lumina ultimelor evenimente care au acaparat spaţiul public şi care îl au în centrul lor pe Cumpănaşu, Gâju spune că la prima şedinţă a Asociaţiei Comunelor din România - Filiala Constanţa îşi va consulta colegii dacă asociaţia trebuie să mai susţină sau nu acest demers.La rândul lor, reprezentanţii Federaţiei Patronale din Turismul Românesc (FPTR) spun că nu au participat la nicio întâlnire a acestei coaliţii. Vicepreşedintele Federaţiei,consideră că „prezenţa FPTR pe lista de susţinători este una formală, nu există nicio adeziune”. Răducan a adăugat că federaţia este apolitică, în timp ce Alexandru Cumpănaşu a ales să facă pasul spre politică, după ce şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie.Dar surprizele de proporţii abia urmează. Ne întoarcem pe site-ulnaţional. Patru sunt din Constanţa. Cu reprezentanţii a trei dintre acestea am reuşit să discutăm. Toată lumea ridică din umeri şi nu ştie cum numele lor au ajuns pe această listă de susţinători.Gabriela Sandală Murtaza, PR laa precizat că fundaţia nu a dat niciun acord pentru susţinerea acestui demers, că nu a existat nicio corespondenţă cu echipa de conducere aMihaela Cândea Mirea, director executiv al, a declarat că nu există niciun parteneriat între cele două structuri. „Nici nu ştiam că am fost nominalizaţi susţinători. Nu le cunosc proiectul, nu am discutat niciodată. Acum aflu, de la dvs. Chiar vom solicita ca numele Mare Nostrum să fie scos de pe site-ul Coaliţiei”.Pe lista susţinătorilor locale mai apare şiCu reprezentanţii acestei asociaţii nu am reuşit să luăm legătura până la închiderea ediţiei, însă în momentul în care vom primi un punct de vedere de la aceştia, îl vom face cunoscut.Nu în ultimul rând, pe lista de susţinători locali se regăseşte şiPreşedintele Asociaţiei,ne-a explicat cum a ajuns ONG-ul pe lista de pe site-ul Coaliţiei. „În urmă cu ceva timp, am primit un mail prin care eram înştiinţaţi că s-a constituit CNMR. Am fost interesat să cunoaştem mai multe detalii, tocmai de aceea am cerut să ni se transmită un statut al Coaliţiei şi alte detalii care ne interesau la acel moment. Timpul a trecut, dar nu am mai primit niciun răspuns”, susţine Fraico. Preşedintele PROCIVITAS ne-a asigurat că la prima şedinţă a asociaţiei se va discuta despre retragerea din această coaliţie, chiar dacă este vorba despre un gest formal. „Am urmărit şi noi ce se întâmplă şi nu suntem de acord. Vom cere ca numele asociaţiei să nu mai apară pe acel site şi vom trimite şi o solicitare scrisă prin care ne retragem din acest demers”, a punctat Luigi Fraico.Consiliul Naţional al Rectorilor a decis ieri „suspendarea pe termen nelimitat” a participării la proiectul „Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României”, subliniind că acest organism „a fost, este şi trebuie să fie dincolo de opţiunile politice ale fiecărui rector”.Totodată, la sfârşitul lunii iulie, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) anunţa printr-un comunicat de presă că se retrage din Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR).„Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) îşi exprimă deplina compasiune pentru drama trăită de familia domnului Alexandru Cumpănaşu, în contextul evenimentelor recente, şi transmite sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Camera de Comerţ şi Industrie a României nu s-a implicat niciodată în domeniul politic sau administrativ de stat, fiind o instituţie apolitică, activitatea instituţiei noastre rezumându-se numai la a susţine necondiţionat mediul de afaceri. Nu este rolul camerelor de comerţ şi CCIR nu va cere niciodată demiterea unor şefi de instituţii militare din România.În acest sens, Camera de Comerţ şi Industrie a României îşi exprimă dezacordul pentru faptul că domnul Cumpănaşu angajează numele instituţiei în diverse declaraţii publice fără acordul CCIR. Drept urmare, Camera de Comerţ şi Industrie din România îşi anunţă retragerea din Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR)”. Acesta a fost anunţul oficial al CCIR, instituţie condusă de constănţeanul Mihai Daraban.