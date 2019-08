ONG-urile de la Curtea lui Mazare capituleaza: Asociatia Clubul Sportiv Power Marine, organizatorul Class One - Romanian Grand Prix“, isi cere dizolvarea in instanta

Asociaţia Clubul Sportiv Power Marine, afiliată la Federaţia Română de Yachting, îşi cere lichidarea în instanţă. Clubul Sportiv Power Marine s-a vrut, încă de la înfiinţare, din 2008, alternativa la celebra societate cu acelaşi nume, organizatorul curselor de Class 1 Romanian Grand Prix de pe lacul Siutghiol. Anul înfiinţării a fost primul şi, de altfel, ultimul, în care clubul sportiv s-a ocupat de organizarea cursei de bărci de pe Siutghiol.Pe portalul instanţelor a fost publicată înregistrarea dosarului nr. 22589/212/2011, având ca obiect acordarea de personalitate juridică şi prelungire a mandatului consiliului director. La acel moment,a fost secretarul general al Clubului Sportiv Power Marine.La momentul înfiinţării, Clubul l-a avut preşedinte pede la Grup Servicii Petroliere şi pevicepreşedinte. Ulterior, după cum ne-a declarat Barbu, Comănescu s-a retras, iar funcţia de preşedinte a fost preluată chiar de Barbu, „în timp ce Strutinsky a devenit secretar general sau vicepreşedinte, nici nu mai ştiu, oricum, a participat la procesul de dizolvare”, a precizat acelaşi Ionuţ Sorin Barbu.Dosarul de dizolvare a Asociaţiei, 23472/212/2019 a fost înregistrat recent pe rolul Judecătoriei Constanţa, deoarece aceasta nu a mai avut activitate în ultimii ani. Ulterior, după pierderea personalităţii juridice, urmează şi dezafilierea de la FRY.Vă reamintim că Asociaţia Clubul Sportiv Power Marine a primit doi ani la rând bani publici de la primăria condusă de, respectiv, Consiliul Judeţean Constanţa, condus de, pentru organizarea unor evenimente.În 2008, Clubul Sportiv Power Marine a fost finanţat cu 1,4 milioane de lei de Primăria Constanţa, pentru organizarea „Class One - Romanian Grand Prix“, în timp ce pentru acelaşi eveniment au primit 400.000 de lei de la Consiliul Judeţean Constanţa.În 2009, Clubul Sportiv Power Marine a primit 1,55 milioane de lei pentru desfăşurarea evenimentului „Class One Romanian Grand Prix 2009“, dar şi sute de mii de lei pentru „Campionatul Naţional de Fotbal pe Plajă 2009“, respectiv concursul „Strong Man Mamaia 2009”.Ionuţ Barbu este asociat şi în SC Power Marine SRL, SC Follow Me SRL, Seaview Advertising SRL sau SC Seaview Media SRL.