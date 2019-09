ONU/Adunarea Generala: Pentru omenire si pentru planeta - saptamana de nivel inalt la New York

Reprezentanţi la nivel înalt ai statelor membre ale Naţiunilor Unite se întâlnesc săptămâna aceasta, ca în fiecare an în luna septembrie, în cadrul sesiunii Adunării Generale a organizaţiei, la New York, pentru a discuta probleme globale. Tema acestei sesiuni a Adunării Generale este "Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea sărăciei, educaţia calitativă, acţiune climatică şi incluziune". Cea de-a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU a început pe 17 septembrie şi are o durată de un an, segmentul dezbaterii generale la nivel înalt fiind cel mai important eveniment anual de diplomaţie multilaterală. Dezbaterea generală, care are loc anual la sediul din New York al Naţiunilor Unite, se desfăşoară în perioada 24-30 septembrie. Vor avea intervenţii zeci de şefi de stat sau de guvern, conform agendei publicate pe site-ul ONU. În acest an, pe lângă dezbaterea generală, liderii mondiali vor participa şi la mai multe întâlniri şi reuniuni la nivel înalt vizând stimularea acţiunilor privind schimbările climatice şi în favoarea dezvoltării durabile, pentru a asigura tuturor o viaţă sănătoasă, liniştită şi prosperă, informează ONU pe site-ul său. Această săptămână de acţiune se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă adoptate de toţi liderii mondiali în 2015. Cele 17 obiective interconectate reprezintă un apel universal la acţiune pentru eradicarea sărăciei şi foametei, extinderea accesului la sănătate, educaţie, justiţie şi ocuparea forţei de muncă, protejând în acelaşi timp planeta de degradarea mediului. Acţiune pentru climă Efectele schimbărilor climatice se accelerează, dar încă este posibil să se limiteze creşterea medie a temperaturii globale la 1,5° Celsius peste nivelurile preindustriale, evitând astfel cele mai grave consecinţe, cu condiţia să fie luate urgent măsuri radicale. Luni are loc un summit dedicat acţiunilor pentru climă la care vor fi prezentate soluţiile propuse de guverne, sectorul privat şi societatea civilă pentru a reduce emisiile şi pentru a spori rezistenţa şi adaptarea la schimbările climatice. Acoperirea universală a sănătăţii Tot luni are loc o reuniune la nivel înalt privind acoperirea universală a sănătăţii. Este prima întâlnire de acest fel şi îşi propune să ofere un nou impuls acţiunilor întreprinse pentru a permite accesul oricărei persoane la sisteme de sănătate ieftine, inclusive şi durabile. Aceasta urmăreşte să galvanizeze angajamentele comunităţii internaţionale de asigurare a sănătăţii pentru toţi, recunoscând legăturile strânse cu acţiunile climatice şi faptul că sănătatea nu este doar un drept fundamental al omului, ci şi o condiţie sine qua non, un motor şi un rezultat al dezvoltării durabile. Obiectivele de dezvoltare durabilă În 2015, statele membre au adoptat în unanimitate Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă şi cele 17 obiective ale acesteia. Este cea mai ambiţioasă iniţiativă luată vreodată pentru a transforma lumea şi a promova prosperitatea şi bunăstarea fiecărei persoane, protejând mediul înconjurător. Cu toate acestea, rămân multe de făcut dacă se doreşte ca obiectivele dezvoltării durabile să fie atinse fără a lăsa pe nimeni în urmă. Marţi şi miercuri se desfăşoară un summit pe această temă, în cadrul căruia liderii mondiali şi alţi actori interesaţi vor discuta despre modul în care intenţionează să accelereze acţiunile pentru a transforma societăţile şi economiile noastre, la aproape cinci ani de la adoptarea Agendei 2030 şi cu doar un deceniu rămas până la data ţintă pentru a o implementa. Finanţarea dezvoltării Problemele de finanţare rămân o provocare majoră pentru punerea în aplicare a Agendei 2030, în timp ce chiar investiţiile necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă sunt insuficiente. În plus, măsurile de restricţionare a comerţului se multiplică, iar riscurile de îndatorare cresc, limitând capacitatea multor ţări de a investi în obiective de dezvoltare durabilă. Joi 26 septembrie va avea loc Dialogul la nivel înalt privind finanţarea pentru dezvoltare, care va reuni reprezentanţi ai statelor şi comunităţilor de afaceri şi financiare, printre altele, pentru a ajuta la strângerea de fonduri, construirea de parteneriate şi accelerarea progresului. Evaluare de etapă la nivel înalt privind implementarea Orientărilor Samoa pentru micile state insulare în curs de dezvoltare Micile state insulare în curs de dezvoltare sunt printre cele mai vulnerabile ţări din lume. Ele se confruntă cu dificultăţi deosebite legate de dimensiunile mici, izolare, resurse şi export restrânse, precum şi de vulnerabilitatea lor la şocurile economice externe şi la problemele de mediu la scară globală, cum ar fi efectele schimbărilor climatice. La cinci ani de la adoptarea Orientărilor Samoa, un document ambiţios care vizează sprijinirea dezvoltării durabile în statele insulare mici în curs de dezvoltare, în cadrul ONU se va face vineri 27 septembrie o revizuire la nivel înalt. Această evaluare de etapă va oferi ocazia de a face bilanţul progreselor înregistrate în lupta contra efectelor devastatoare ale schimbărilor climatice asupra acestor ţări, consolidarea rezistenţei economice şi de mediu şi a altor domenii.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)