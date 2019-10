Operația a reușit, pacientul e mort: culisele divorțului Pro Romania - ALDE

Divergențele punctuale dintre Pro România și ALDE, aflați într-o alianță electorală pentru susținerea la alegerile prezidențiale a independentului Mircea Diaconu, au escaladat într-un scandal care riscă să deturneze scopul comun pentru care cele două partide au bătut palma.

1. Atacuri răzlețe între Pro Romania și ALDE au început imediat după ieșirea ALDE de la guvernare și alianța cu Pro România pentru susținerea lui Mircea Diaconu la prezidențiale. În Pro România au fost voci care au zis că ALDE nu trebuie salvat din picajul politic de după europarlamentare, iar în ALDE unii lideri au zis că Victor Ponta ar putea să fie o piatră de gâtul partidului.

2. Apoi un semnal foarte prost a venit în ambele partide din teritoriu, unde o parte din organizațiile județene ALDE și Pro România s-au plâns la centru că pur și simplu nu se pot înțelege. Li s-a transmis să facă toată eforturile să colaboreze și dacă nu se pot înțelege cu aliații, atunci să își vadă de treabă separat și să-l ajute pe Mircea Diaconu fără să aștepte implicarea celuilalt partid.

3. A urmat un mic șoc: desființarea grupurilor parlamentare ALDE a venit ca o lovitură psihologică importantă pentru că alianța electorală ALDE-Pro România risca să nu mai poată să-și desemneze oameni în secțiile de vot.

4. O mare ruptura a fost la discuțiile care au avut loc inainte de moțiunea de cenzură: Pro Romania si ALDE nu au avut un punct de vedere comun si au discutat separat cu liberalii. Si dupa ce a trecut motiunea de cenzura, la consultarile de la Cotroceni cu partidele, ALDE si Pro Romania nu au cerut sa mearga impreuna si nici nu au mers cu un punct de vedere comun.

5. Cand Ponta a propus guvern PSD-ALDE-Pro Romania, Tariceanu a sarit ca ars, a refuzat categoric posibilitatea si l-a acuzat pe Ponta ca a inceput sa-i fie dor de PSD. Pro Romania a incercat sa tina focul mic, nu a raspuns si a zis doar ca PSD nu a fost de acord cu oferta, fara sa aminteasca si de ALDE.

6. Înscrierea deputatului Mihai Niță (ex-ALDE) în grupul Pro Europa din Camera Deputaților a provocat tensiuni suplimentare: cei din ALDE au acuzat Pro Romania ca nu a facut tot posibilul sa-l intoarca pe Niță la ALDE ca să-și refacă grupul din Camera Deputatilor, iar cei din Pro Romania au zis ca Niță oricum nu se întoarce la ALDE așa că mai bine să vină în Pro România să fie totuși în aceeași echipă a alianței.

7. La negocierile cu premierul desemnat, ALDE si Pro Romania au venit cu viziuni diametral opuse: cota unica de impozitare (ALDE) versus impozitarea progresiva (Pro Romania).

8. Cea mai noua confruntare intre ALDE si Pro Romania a aparut dupa ce ALDE a batut palma cu PNL sa sustina guvernul Orban, iar Pro Romania a anuntat ca nu voteaza guvernul. Acuzatiile lansate public au fost explozive: ALDE spune voalat ca Ponta s-a predat in Kiseleff, Ponta zice voalat ca ALDE s-a predat la Cotroceni.

ALDE spune ca adversarul trebuie sa fie Viorica Dancila, cu care Mircea Diaconu se bate sa intre in turul 2 si ca Pro Romania prin refuzul de a vota guvernul o ajuta pe Dancila sa ramana in functie cat mai mult timp si in acest fel ii da indirect un ajutor sa intre in turul 2 in detrimentul lui Diaconu. Cu alte cuvinte, ALDE il acuza pe Ponta ca-l saboteaza indirect pe Diaconu.

Victor Ponta a zis si el ca nu stie daca ALDE il mai poate sustine pe Mircea Diaconu la prezidentiale din moment ce s-a aliat cu PNL care il sustine pe Klaus Iohannis la prezidentiale.