Operațiunea „Porumbelul”, la Parchetul General. Procurorii au pornit ofensiva și fac curațenie in propria ograda

Procurorul general Gabriela Scutea a pornit o ofensivă dură împotriva porumbeilor care fac mizerie în jurul clădirii Parchetului General. În 16 octombrie, Gabriela Scutea a emis, pentru protecția fațadei sediului Parchetului General și a mașinilor de serviciu parcate în zona acestuia, o notă internă prin care interzice procurorilor și celorlalți angajați să mai hrănească porumbeii. […]