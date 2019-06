Opera rock "Cruel" - premiera mondiala la Targu Mures, in Festivalul "Virginia Zeani"

Opera rock "Cruel" de Tibor Molnar, în regia lui Cezar Ghioca, o îmbinare de muzică rock cu muzică clasică şi religioasă, a fost prezentată în premieră mondială, vineri seara, pe scena Palatului Culturii din Târgu Mureş, în cadrul celei de a III-a ediţii a Festivalului Regal de Operă "Virginia Zeani", spectatorii fiind entuziasmaţi de modul în care aceste stiluri muzicale complet diferite au putut fi puse împreună. "Cu toate că povestea are accente mai mult decât dramatice, aş putea spune că merge puţin spre tragism, mesajul este foarte pozitiv. Spune că viaţa trebuie trăită până la capăt. Îndemnul final este 'a fost atât de frumos pentru mine şi pentru tine, mă bucur să fac parte din viaţă şi din vise' şi 'este suficient spaţiu pentru toată lumea să trăiască în viitor'", a afirmat regizorul spectacolului, Cezar Ghioca. Surpriza publicului a fost cu atât mai mare cu cât a aflat că cel care a compus piesa este Tibor Molnar, unul dintre componenţii celebrului Cvartet Tiberius, format din patru membri ai Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, cel care a cochetat un timp şi cu stilul rock, alături de câţiva prieteni de-ai săi. "Fiind în Cvartetul Tiberius am avut şi o trupă încă din 1994, trupa rock The Harriers, iar după un timp am început să transcriu muzică pop şi rock pentru cvartete pentru nunţi. Cineva a dorit 'Romeo şi Julieta' şi am spus hai să transcriu, dar niciodată nu m-am limitat doar la a transcrie o piesă, ci am pus şi din inspiraţia mea. Întotdeauna am mai pus şi alt acord, l-am prelungit, l-am prescurtat, mai rock, mai soft... Şi, după un timp, mi-am zis că ce ar fi să le combin, era oarecum o căutare a acestui sound. Cum a apărut 'Cruel'? Având trupa din 1994 am avut destule piese şi întotdeauna am încercat să le cântăm pe ale noastre, nu pe ale altora, şi după un timp am fost surprins şi de texte - deşi pe mine mai mult muzica mă interesează, dar textele au venit natural. Erau de multe ori despre femei şi mi-am propus să le îmbin cumva. Şi acolo unde erau "găurile" acolo am mai scris câteva cântece, şi foarte vechi, dar şi noi. La sfârşit este ideea despre ceea ce alege omul, 'cruel-ul' nemilos sau moartea rece, asta a trebuit să o pun în cuvinte, eu, ca mare filosof. Esenţialul este că orice se întâmplă în viaţă merită să trăieşti, să laşi să se întâmple şi să crezi, trebuie să asculţi instinctul şi nu e nevoie de prea multă gândire", a declarat, pentru AGERPRES, autorul operei rock, Tibor Molnar. Cât despre colaborarea între cântăreţi de diferite genuri muzicale, el susţine că pur şi simplu şi-a imaginat timbrul vocal al fiecăruia şi cum anume ar putea combina vocile unor cântăreţi de rock, de operă şi de muzică pop, dar şi formula care să asigure suportul muzical. "Mi-am imaginat fiecare cântăreţ ce timbru să aibă, să nu fie nici prea rock, adică dur, dar nici prea operetistic, ca să vibreze prea tare. Şi aceasta ne-a luat cam trei ani să găsim aceşti interpreţi. Necesită timp ca să îmbinăm acest stiluri: cvartet, trupă rock, heavy metal, e o îmbinare. În cele din urmă am găsit. Cvartetul Cordis, membrii încă sunt studenţi, dar sunt foarte buni şi sunt fericit că mai rămâne ceva clasic în ziua de azi, fiindcă astăzi nu mai găsim cvartete care să facă acest gen. Avem trupa noastră rock, veche-veche, care se numeşte The Harriers, cu care într-o pivniţă a unui bloc cu 10 etaje din Târgu Mureş am început să facem gălăgie în urmă cu 25 de ani şi încă mai credem în visuri. Este un experiment, dar cred că am mai învăţat din asta şi cred că spectacolul nostru poate determina un rocker să fie mai deschis faţă de muzica clasică şi un iubitor de muzică clasică să se deschidă către rock. Este o îmbinare, este ceva nou. Am avut întotdeauna mici dispute, dar dacă sunt constructive este foarte bine. Şi într-un cvartet sunt patru persoane, parcă ar fi patru soţi, nu soţ şi soţie, fiecare are caracterul său şi aceasta e greul, dar şi frumosul în acelaşi timp, ca să găseşti echilibrul între stiluri", a spus Tibor Molnar. În cele din urmă, pe scena Palatului Culturii din Târgu Mureş au fost 14 artişti - Cvartetul Cordis, The Harriers, patru solişti vocali, cântăreţul Alexandru Arnautu Vraciu, un puşti cunoscut la Vocea României şi X Factor, cântăreaţa de operetă Raluca Stoica, artista heavy metal Sara Hajdu şi Andy Ghost, solistul vocal al trupei ALTAR din Cluj-Napoca, acompaniaţi de orgă şi pian. Sursa foto: Festivalul Regal de Operă "Virginia Zeani" Regizorul spectacolului, Cezar Ghioca, a dezvăluit că distribuţia a fost făcută chiar de Tibor Molnar. "Dar a fost ca şi cum aş fi făcut-o eu, fiindcă din punct de vedere vocal şi al calităţii umane şi artistice a interpreţilor, toată lumea are de câştigat", a spus el. În plus, după cum a arătat regizorul, muzica este atât de percutantă şi de frumoasă, încât reuşeşte inclusiv la nivel muzical să se redea povestea şi de aceea montarea acestei premiere mondiale a fost o mare provocare chiar şi pentru el, care are o vastă experienţă în punerea în scenă a musical-urilor. "Este o foarte mare provocare pentru că materialul în sine nu intră în niciun tipar. Este o creaţie originală, o combinaţie între un poem simfonic cu rock cu un musical pop-rock, un fel de operă care sparge toate genurile. Oricum, într-un spectacol muzical se spune că adevărul atmosferei şi al poveştii este conţinut de muzică. Aici e un fusion între heavy metal, progresiv rock, punk rock metal şi cvartetul clasic de coarde, combinat absolut minunat de compozitorul şi autorul Tibor Molnar. Experienţa sa de conducător al unui cvartet de coarde recunoscut internaţional, Cvartetul Tiberius, şi şef al unei formaţii de rock alternativ, frumuseţea este că a reuşit să spună o poveste coerentă, organică, în patru personaje, îmbinând absolut minunat aceste stiluri foarte diferite muzical, cu foarte mult bun gust, găsind filonul dramatic şi acţiunea dramatică a muzicii în contextul poveştii, ceea ce e un mare lucru. Este o operă originală, în România cu siguranţă nu s-a mai făcut aşa ceva şi, din câte ştiu eu, şi sunt specialist în teatrul muzical, pe plan internaţional nu am mai auzit de o astfel de poveste", a precizat regizorul. Cezar Ghioca spune că povestea este destul de simplă, fiind povestea unui bărbat care este căsătorit şi se îndrăgosteşte de o fată libertină, bolnavă de cancer. "Problema lui este cum reuşeşte să aleagă între dragostea care i s-a întâmplat accidental şi dragostea mai veche sau datoria faţă de parteneră, cu care trebuie să meargă înainte. Muzica reuşeşte să surprindă planurile şi dilema personajului între tăvălugul acesta al dorinţei pătimaşe şi datoria sa morală. Şi toate lucrurile se suprapun, se construiesc, vedem exact traseul lui cu bucurie şi cu deznădejde. Este foarte frumos! Ca şi concept, opera este susţinută de doi bărbaţi şi două femei, de fapt triunghiul amoros şi alter ego-ul personajului, adică conştiinţa lui. Destul de greu de pus în pagină, mai ales cu resursele limitate care le presupune prezentarea operei în concert. Neavând un buget generos, acum facem un fel de prezentare în contextul de concert. Cu toate acestea, având solişti foarte talentaţi şi ajutorul organizatorilor, am încercat să îl înscenăm, chiar dacă se porneşte de la ideea de bază că este o prezentare în concert, am încercat să creăm şi la nivel vizual relaţiile între personaje, să structurez puţin împărţind între întuneric şi lumină spaţiile dintre personaje. Merg pe ideea că povestea aceasta se petrece în capul personajului, înainte de a lua o decizie vitală şi intrăm cu ajutorul muzicii şi al acţiunii scenice în explorarea subconştientului, în suprapunerea memoriei şi a imaginaţiei acestui personaj", a precizat Cezar Ghioca. Colaborarea dintre regizorul Cezar Ghioca şi compozitorul Tibor Molnar este destul de veche, cei doi discutând despre "Cruel", de mai mulţi ani, dar nu în preajma scenei, ci în contextul unui concurs de tir cu arcul. "Spectacolul este scris de mai multă vreme, cu Tibi cred că de acum doi ani am avut prima întâlnire la Târgu Mureş, eu venisem la un concurs de tir cu arcul, el era aici şi l-am rugat să îmi povestească mai mult. Nu avea încă făcută o bandă demo despre spectacol. Mi s-a părut o idee foarte interesantă şi am rămas în contact, că, dacă va exista la un moment dat posibilitatea materială de a porni proiectul... Acum sunt foarte încântat că fac parte din el. Tibor este un compozitor de o rară adâncime în ceea ce povesteşte. Şi am avut şi şansa de a lucra cu nişte oameni minunaţi", a mai afirmat Cezar Ghioca. După premiera mondială a spectacolului "Cruel" la Festivalul Regal de Operă "Virginia Zeani" de la Târgu Mureş, acesta va fi prezentat într-o serie de concerte în Marea Britanie, începând cu spectacolul programat pe 22 octombrie în teatrul londonez Troxy. "În Anglia avem programat un concert, asta e sigur, dar am rămas uimit, dar responsabil şi cu puţină teamă, când am văzut cât de mult se discută în mediul online despre acest spectacol. În 22 octombrie îl vom juca la Londra, apoi am dori un turneu naţional anul viitor", a spus Tibor Molnar. Festivalul Regal de Operă "Virginia Zeani" de la Târgu Mureş nu este la prima premieră, anul trecut punând în scenă, în primă audiţie absolută în România, Opera "La Sonnambula" de Vincenzo Bellini, o lucrare în două acte pe un libret de Felice Romani, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" din Republica Moldova, dirijor Cristian Sandu, şi a Corului Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, dirijat de Vasile Cazan. Din distribuţia acelui spectacol de operă au făcut parte Mirella Bunoaica, Marius Boloş, Ştefan von Korch, Eszter Zemleny, Slavis Besedin, Alexandra Leşiu şi Levente Szabo, conceptul regizoral aparţinând lui Andras Kurthy. Organizatorii Festivalului Regal de Operă "Virginia Zeani" au precizat că au inclus în program premiera mondială a spectacolului "Cruel" - o interpretare grandioasă a unei lucrări fusion cu sunet neaşteptat şi unic, inspirat de lucrările lui Mozart, Brahms sau Schubert, dar amintind de punk rock, de Nirvana, Dream Theater sau de AD/DC - fiind captivaţi de noutatea acestui gen. Cea de a III-a ediţie a Festivalului Internaţional de Operă "Virginia Zeani" se desfăşoară până duminică la Târgu Mureş, Reghin şi Cluj-Napoca. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)