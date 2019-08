Operatiune complexa la locuinta lui Gheorghe Dinca. Vecinii spun ca are sub casa tuneluri sau beci

Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul infiorator de la Caracal, a fost audiat joi-noapte la sediul DIICOT din Capitala.

Barbatul a dat explicatii in fata procurorilor mai bine de noua ore. Potrivit avocatului, sustine in continuare ca le-ar fi ucis pe Alexandra si Luiza.

Vineri dimineata, Gheorghe Dinca a fost dus la casa sa pentru noi perchezitii.

Tuneluri sau beci sub casa lui Dinca

Terenul lui Gheorghe Dinca a fost impartit in sectoare, iar fiecare va fi analizat de numerosi experti in urmatoarele doua zile, in cautare de probe.

De asemenea, vecinii povestesc ca Dinca are un fel de tuneluri sau beci sub casa, iar si acest loc va fi cercetat in amanuntime.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.