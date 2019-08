Operatiune de amploare la Timisoara. Mai multe persoane vor fi audiate

politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata politistii de la Crima Organizata au facut noua perchezitii in Timisoara, la persoane suspectate ca se ocupau cu traficul de persoane, racolau fete pe care le obligau sa se prostitueze, 11 persoane urmand sa fie audiate la sediul DIICOT Timisoara. Liderul gruparii, Marius Stanciu, zis "Spranceana", a fost saltat direct din pat de mascati. De asemenea, a fost ridicat pentru audieri si unul dintre fiii acestuia. Descindere la proxeneti. Zece tinere au fost racolate prin metoda Lover Boy si obligate sa se prostitueze in Europa Cercetarile dureaza de aproape un an, iar anchetatorii au descoperit ca membrii clanului "Spranceana" au exploatat zeci de femei, inclusiv minore, ...