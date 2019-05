Operatiunea "TRIVIUM": 81 de persoane retinute si aproape 900 de grame de aur indisponibilizate

Poliția Română alături de EUROPOL și în cooperare cu autorități de aplicare a legii din alte 12 state europene, a acționat, timp de 4 zile, pentru combaterea infracțiunilor contra patrimoniului.În România, în urma operațiunii „TRIVIUM”, au fost reținute 81 de persoane, fiind indisponibilizate aproape 900 de grame de aur.Astfel, în cadrul Proiectului EMPACT – Combaterea Infracțiunilor contra patrimoniului, Operațiunea „TRIVIUM” a fost organizata în România, Olanda, Belgia, Cipru, Germania, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia și Marea Britanie.Ea s-a desfășurat în sistem integrat, pe teritoriul statelor europene implicate, sub forma unor zile comune de acțiune – Joint Action Days (JAD)și a avut ca scop combaterea grupurilor organizate de criminalitate itinerantă, specializate în comiterea de infracțiuni contra patrimoniului,în special a furturilor din locuințe, tâlhăriilor comise la magazinele de bijuterii, furturilor din societăți comerciale prin utilizarea de modurideosebite de operare și a furturilor de biciclete de lux.La nivel național, Direcția de Investigații Criminale a coordonat activități punctuale ce au vizat și identificarea unor bunuri care provindin comiterea de infracțiuni, a persoanelor care le dețin, precum și a persoanelor urmărite sau dispărute.Un ofițer de poliție din cadrul Direcției de Investigații Criminale a fost prezent la sediul Europol, unde s-a alăturat grupului de lucru constituitdin membrii statelor participante în cadrul proiectului, care a intermediat în timp util schimbul de date operative.În urma activităților din România, au fost reținute 81 de persoane, dintre care 61 cu diverse implicări în săvârșirea de infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului, fapte comise atât în România, cât și pe teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene.De asemenea, au fost indisponibilizate 877,28 de grame de aur, de la societăți de profil (amanet, magazine de bijuterii). 