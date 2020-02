Operatoarea de la 112 care a JIGNIT ca la ușa cortului o femeie a fost data afara din STS

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunță, joi, că operatoarea care a jignit o femeie în timpul unui apel la 112 a fost dată afară din Serviciul pentru Telecomunicații Speciale (STS).

Citește și: Dana Budeanu desfiinţează strategia PSD: 'Ok, politica e curvă. Bă, da' nu se mai poate. Asta e o mizerie care vă va îngropa' (VIDEO)

Incidentul s-a produs în primăvara anului 2019, iar FACIAS s-a autosesizat și a solicitat STS să ia măsuri în acest caz, conform sursei citate.

Drept urmare, STS, care a dat asigurări FACIAS că va lua „cele mai drastice măsuri”, a anunțat că investigația internă a confirmat cele sesizate public, iar persoana responsabilă de acest scandal nu mai face parte din sistem.



„Totodată, pentru a preveni apariția unor astfel de cazuri în viitor, STS a dat asigurări că a derulat un program pentru retestarea psihologică a operatorilor 112 și, totodată, a inițiat un program de consiliere psihologică a acestora, pentru a le crește rezistența la stres”, conform FACIAS.

Redăm mai jos transcrierea discuției telefonice:



Operator 112: 112 ce urgență aveți?

Apelant: Alo, bună ziua. Aș vrea să vină poliția, doamnă, un șofer de-aicea mi-o omorât copilul aicea cu mătura.

Operator: Ascultă-mă. Acuma o pornit, acuma o pornit.

Operator: Alo, alo. Draga mea. Draga mea. Da. Operator: În ce… unde sunteți? (Un copil plângând pe fundal)

Apelant: Vin de la spital, doamnă, și n-o vrut să mă ieie nici cum.

Operator: Deci n-am înțeles nimica. Doamnă!

Apelant: Și m-o bătut cu mătura, doamnă. (Se aud plânsete de copil)

Operator: Cine te-o bătut cu mătura?

Apelant: Șoferul ăla. Și mi-o lovit copilul doamnă. Aicea pe stradă.

Operator: Hereclean sau unde sunteți? (Plânsete de copil pe fundal)

Apelant: Aicea la gară doamnă, aici în Zalău. Aici în centru.

Operator: Băiii, femeieeee!

Apelant: Da.

Operator: Cum te cheamă?

Apelant: Moldovan Florica

Operator: Florica Moldovan, da?

Femeia: Da.

Operator: Localitate, stradă, număr?

Florica: Cuceu, 294. N-o vrut să mă ieie.

Operator: Alo, tu femeie, tu ești nebună? Ești cu capul? Spune-mi în ce localitate te afli. [ Florica: În Zalău, doamna, în Zalău.

Operator 112: Deci ești în Zalău?

Florica: Da.

Operator 112: Unde mai exact, pe ce stradă ești în Zalău?

Florica: Poftim?

Operator 112: În ce stradă ești în Zalău?

Florica: Aicea, doamnă, la gară la… Aicea la autogară. (Pe fundal se aude o altă operatoare: Vorbiți vă rog)

Operator 112: În autogară?

Florica: Da.

Operator 112: Tu femeilor, tu femeilor, tu, voi sunteți toate cu capul acolo? De ce urlați în halul ăsta că nu înțelege nimeni ce vreți.

Florica: Doamnă, o sărit la mine.

Operator 112: Credeți că dacă faceți…

Florica: Și copilul mi-i pe jos.

Operator 112: Alo.

Florica: Da.

Operator 112: Copilul are nevoie de îngrijiri medicale?

Florica (disperată): Da mi-o lovit copilul, doamnă

Operator 112: Tu femeie, eu te-am întrebat dacă îi trebe ambulanță!

Florica: Nu-i trebe, nu-i trebe.

Operator 112: Încheie cu țigănia asta și nu mai urla! Da??? Deci ești în autogara din Zalău?

Acum intră pe fir Mândra, femeia care a sărit în apărarea Floricăi :

Alo? Polițist: Da, poliția.

Operator 112: Femeie, ești în autogara din Zalău? Repet întrebarea.

Mândra: Da, doamnă.

Operator 112: Vorbește la poliție că vorbiți ca ciorile.

Mândra: Bine că vorbim ca ciorii, ca ciorii vorbim.

Operator 112: Trăzni-v-ar! Du-te drecu! (către polițist): Vorbiți poliția vă ascultă.

Polițist: Da.

Mândra: Bună ziua, domnu.

Polițist: Da, bună ziua.

Mândra: Aicea am fost de față în autogară la Cento că așteptam să îmi vină un pachet.

Polițist: Ce urgență ai? Lasă-mă cu poveștile!

Mândra: Și șoferul cu care voia să meargă o țigancă, să spun așe, cu doi copii, la Cento, nu o luat-o și o luat mătura și o dat și-n ea și-n copil. Până i-o spart și medicamentele ce avea în mână.

Polițist: Veniți la poliția municipiului și depuneți plângere împotriva lui.

Mândra: Depuneți plângere?

Polițist: Luați-i numărul de la mașină și depuneți plângere.

Mândra: Da, c-o plecat de-aici. (se întrerupe apelul) [Îi închide telefonul].