Operatorii de la 112 continua sa șocheze: “Nu avem echipaje. La revedere!”

O tânără din Vrancea a sunat la 112 și a anunțat că a fost șicanată în trafic și că îi este frică să mai iasă din casă. Reacția dispecerei a reamintit de cazul de la Caracal. Femeia a anunțat-o că poliţiştii sunt implicaţi în misiuni şi nu există oameni disponibili la acel moment. Iată o The post Operatorii de la 112 continuă să șocheze: “Nu avem echipaje. La revedere!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.