Opinia-șoc a unui reputat stomatolog: dinții gasiți pe proprietatea monstrului din Caracal provin de la doua persoane

Un scenariu terifiant vine din partea unui reputat medic stomatolog. Dinții găsiți în recipientul metalic din curtea lui Dincă sunt umani și provin de la două persoane, susține medicul Sergiu Lazarev. Medicul a analizat fotografia prezentată de presă și crede că este vorba de rămășițe de dinți care provin de la două persoane, dintre care