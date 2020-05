Opinia romanilor din PE - Uniunea Europeana are nevoie de o noua strategie in relatia cu China

Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie în relaţia cu China, care să ţină cont de aspecte de la răspândirea de ştiri false şi până la necesitatea menţinerii legăturilor comerciale, iar pentru a-şi consolida poziţia, UE trebuie să-şi refacă legătura cu SUA, afectată în ultima vreme de începutul unui război comercial, cred eurodeputaţi români din principalele trei grupuri politice din PE.

Siegfried Mureşan (Grupul Partidului Popular European), Carmen Avram (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor) şi Dacian Cioloş (Grupul Renew Europe) au răspuns marţi, în cadrul unui webinar organizat de Biroul Parlamentului European în România, unor întrebări privind măsurile de sprijin ale UE în interesul cetăţenilor şi importanţa combaterii informaţiilor şi a ştirilor false.Una dintre aceste întrebări s-a referit la poziţia grupurilor politice privind relaţia UE- China, după ce China a cenzurat în presa locală o scrisoare trimisă de ambasadorii UE Beijingului pe tema pandemiei de COVID-19, şi la strategia UE de confruntare cu adversarii săi geopolitici - Rusia şi China - date fiind şi particularităţile statelor membre."Poziţia noastră, a grupului Renew Europe (...) este că în aceste noi condiţii avem nevoie de o nouă strategie a relaţiei cu China, pentru că relaţia UE cu China e una complexă. Pe de o parte e din ce în ce mai clar că sursele unor ştiri false care au fost răspândite şi promovate în UE în ultimele săptămâni sunt şi din Rusia, dar şi din China. China s-a folosit din păcate de această criză ca să îşi promoveze nu doar imaginea de stat, dar şi un model de guvernanţă care nu este modelul nostru european, trebuie să recunoaştem. Au vrut să lase cumva impresia că democraţiile sunt slabe şi nu pot gestiona situaţii de criză şi că este nevoie de o mână de fier, autocrată, pentru acest lucru", a spus Dacian Cioloş, liderul grupului Renew Europe în PE.El a adăugat că UE trebuie să aibă capacitatea la nivel european să contracareze astfel de campanii de răspândire de ştiri false şi a menţionat că grupul său a cerut deja "Serviciului European de Acţiune Externă şi Comisiei Europene în general să dezvolte un serviciu la nivel european care să monitorizeze ştirile false şi să poată reacţiona".Dincolo de asta, a explicat Cioloş, China este un partener economic al UE, deşi această relaţie nu a funcţionat foarte bine în timpul pandemiei. "UE va dezvolta acum un plan de 'repatriere' a unor investiţii, ca să producă anumite lucruri pentru care acum e dependentă de China, inclusiv materiale medicale. Am văzut coada făcută de statele membre europene ca să cumpere materiale medicale din China mai ales, şi felul în care s-a jucat politic acest proces de achiziţii publice", a declarat Cioloş în cadrul dezbaterii online organizate de Biroul PE în România."UE va trebui deci, prin acest program de redresare şi transformare a economiei, să investească în ramuri în care acum e masiv dependentă de China. Deci aici lucrurile vor trebui regândite", a pledat el.Apoi, a atras atenţia eurodeputatul PLUS, "mai e şi partea aceea a valorilor europene, a drepturilor omului, unde noi mereu am pus în balanţă cât să împingem pe drepturile omului ca să nu fim afectaţi în relaţia comercială şi economică"."UE trebuie să fie realistă din acest punct de vedere şi tocmai de asta avem nevoie de o nouă strategie care să includă toate aceste elemente - legate de răspândirea ştirilor false, de drepturi şi libertăţi fundamentale, de suveranitate în cazul anumitor investiţii, dar şi relaţiile comerciale pe care nu le putem opri", a conchis liderul grupului Renew Europe.Carmen Avram, din cadrul grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), a precizat că deşi grupul S&D nu a adoptat încă o poziţie oficială pe tema relaţiei cu China, ea personal crede că lumea trece printr-un moment în care vechile relaţii se redesenează şi că UE trebuie să aibă mare grijă la modul în care îşi va stabili noi legături."Opinia mea este că ne îndreptăm spre o lume extrem de periculoasă, o lume de insule. Precedentul a fost creat acum în timpul crizei noului coronavirus şi vedem deja, la mai multe state, faptul că se retrag în ele însele şi încearcă să se protejeze pe ele însele înainte de a se ocupa de alianţe, parteneriate... Trăim într-o lume în care se refac, se redesenează relaţiile, şi UE trebuie să aibă mare grijă la felul în care îşi va stabili aceste relaţii", a spus eurodeputata PSD.Ea a pledat că prioritatea UE ar trebui să fie în acest moment "refacerea legăturii cu SUA, singura modalitate prin care putem opri o ascensiune care ar putea fi periculoasă a unui alt stat, nu neapărat China"."Ori o alianţă mai puternică între Europa şi SUA trebuie să existe, pentru că ea a suferit în ultima perioadă, s-a văzut deja începutul unui soi de război comercial între SUA şi UE prin impunerea de noi taxe şi taxe suplimentare la mărfurile care ajung deja pe teritoriul SUA din UE. E momentul să refacem această legătură puternică şi apoi să ne aşezăm la masă cu China şi să vedem dacă ne putem întoarce la lumea pe care am avut-o înainte", a adăugat Carmen Avram.Ea a explicat că "această lumea a viitorului, făcută din insule" va duce la o situaţie fără precedent în istoria recentă şi că va împiedica omenirea să rezolve lucruri foarte importante dacă se va renunţa la alianţele şi la prieteniile de dinainte. "Şi între aceste obiective care ar trebui să fie mondiale şi la care ar trebui să lucrăm cu toţii sunt crearea unui vaccin pentru coronavirus sau contracararea unei ameninţări din partea unui stat belicos", a precizat eurodeputata."Deci e momentul să refacem legăturile, China trebuie să înţeleagă într-un fel sau altul, cu vorba bună sau nu, că greşeşte comportându-se ca un 'bully' pe piaţa mondială. Însă, repet, pentru mine cel mai important pas care trebuie făcut este refacerea legăturii cu SUA", a mai spus Carmen Avram.Cel mai vehement în ceea ce priveşte viitoarea relaţia cu China a fost eurodeputatul PPE, Siegfried Mureşan."Eu vreau să fiu foarte clar (...). În timp ce noi suntem ocupaţi să achiziţionăm măşti de protecţie, ventilatoare, teste, medicamente, să salvăm vieţi omeneşti aici în România şi în UE, China este preocupată să achiziţioneze la preţ de nimic companii europene din domenii strategice. Trebuie să ştim că regimul comunist de la Beijing nu ne este prieten. Ei vor o cu totul altă ordine a societăţii decât vrem noi. Nu există drepturile omului, nu există stat de drept, nu există libertate de exprimare în China. Şi aceste lucruri nu trebuie să le uităm şi nu trebuie să cadă în plan secund când discuţi cu China despre schimburi comerciale, despre investiţii, aceste lucruri sunt foarte importante", a declarat Mureşan, care este vicepreşedintele grupului PPE din PE.În al doilea rând, a atras atenţia eurodeputatul PNL, "trebuie să ştim că o parte importantă din echipamentele medicale importate din China nu au corespuns standardelor de calitate. Din testele rapide din China doar trei din zece identificau corect o persoană îmbolnăvită de COVID-19".Siegfried Mureşan nu a ratat prilejul de a critica şi un raport al şefului diplomaţiei UE privind situaţia din China."Înaltul reprezentant pentru politică externă al UE, Josep Borrell, socialist spaniol, a redactat un raport extrem de prietenos privind China", a spus el, atrăgând atenţia că "tonul iniţial, pregătit de oficiali, de funcţionari, de diplomaţi era mai critic"."Nivelul politic al Înaltului reprezentant socialist a decis îndulcirea acestui raport ca urmare a presiunii Chinei. Grupul meu politic a reacţionat imediat, acest lucru nu este acceptabil. Politic nu trebuie să răspundem presiunii Chinei", a subliniat eurodeputatul PNL.În contextul discuţiei despre ştirile false, el a afirmat că "oricine spune că China, Rusia şi Cuba au ajutat statele membre mai mult decât UE este un populist şi nu spune adevărul", reiterând că "nicio ţară din afara UE nu a făcut pentru cetăţenii noştri mai mult decât a făcut UE şi mai mult decât s-au ajutat ţările UE între ele".În acelaşi timp, Siegfried Mureşan a pledat şi el pentru o consolidare a relaţiei UE cu SUA. "Mereu când relaţia transatlantică este puternică, este strânsă, România are de câştigat. Este în interesul nostru ca relaţia cu SUA să fie strânsă şi să funcţioneze", a mai spus el.