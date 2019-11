Opinie: Cum au contribuit americanii la nașterea Statului Islamic

Deutsche Welle:

România are, iată, un nou guvern. Dar, după anii de restauraţie, are oare şi imperioasa schimbare? Şi chiar dacă ar avea-o, nu-i trebuie oare şi un preşedinte care s-o garanteze şi s-o promoveze?

Cui foloseşte absenţa unei campanii electorale demne de acest nume înaintea primului tur al scrutinului prezidenţial? Favoritului, care e preşedintele Iohannis, cu siguranţă. Ca şi candidaţilor principalelor facţiuni (oficială şi disidentă) ale partidului-stat, Diaconu şi Dăncilă, cea care şi-a dat măsura competenţei declarând, vai, că luptă "împotriva unei țări în care să se regăsească toți românii”.

Confruntarea directă cu adversarii politici n-ar avea cum să le convină unor asemenea inşi retoric prea puţin abili, dar doldora de bubele politice adunate de tustrei în ultimii ani. Prea uşor le-ar putea veni contracandidaţilor lor să-i demoleze pe sticlă, pe bază de bilanţ negativ, în văzul unui electorat predispus spre schimbare şi protest, cum s-a constatat la alegerile europene.

Absenţa campaniei electorale convine de minune şi politicienilor partidelor lor. Îi face fericiţi pe deputaţii şi senatorii unei foste majorităţi parlamentare îmbătrânite în rele, care şi-au negociat supravieţuirea mandatelor lor nefericite, asigurând-o prin trădări, traseism şi prelungirea artificială a duratei vieţii unui for legislativ moralmente expirat. În acest scop s-a format o nouă majoritate ad-hoc, care a dat naştere unui guvern lipsit de orice consistenţă programatică şi ideologică, aflat la cheremul unor majorităţi la fel de mişcătoare precum nisipurile care înghit oameni, cai, oştiri şi ţări întregi. (Mai multe detalii AICI

