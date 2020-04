Opinie - Lucratorii sezonieri

Nu este pentru prima data cand multi romani pleaca sa lucreze in agricultura in alte tari. Fie pleaca pentru ca in tara nu sunt platiti la fel de bine, fie conditiile de munca nu sunt aceleasi, cunoscut fiind faptul ca tarile din Vest sunt mai avansate din punct de vedere tehnologic. Chiar daca in ultimii ani si in Romania lucratorii din agricultura au inceput sa primeasca mai multi bani, totusi, multi inca prefera sa plece sa munceasca afara. Avem in fiecare an cateva sute de mii de persoane care merg sa munceasca in tari precum Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, devenite deja binecunoscute pentru lucratorii romani sezonieri.

Sezonul de lucru porneste de la 2 luni la maxim jumatate de an. Daca lucratorii primesc conditii financiare bune pentru munca prestata, atunci cand vine vorba de locatiile unde acestia sunt cazati, conditiile lasa de multe ori de dorit, de la faptul ca cei mai multi dintre ei sunt cazati in asa numitele `containere`, suprapuse, cu cate 2 sau 3 paturi. Masa acestora este asigurata in cantinele din incinta campusurilor agricole. De cele mai multe ori, aceste localtii unde sunt cazati lucratorii sezonieri sunt unele retrase, in zone de camp sau padure, in apropierea campurilor, unde acestia lucreaza.

Din pacate, acestia sunt la fel de departe si de autoritati, fie ca vorbim de cele din tara respectiva, fie ca vorbim de cele din tara de bastina. Nu de putine ori, in interiorul acestor campusuri, unde sunt de la cateva sute de persoane, la cateva mii (de multe ori, lucratori provenind din mai multe tari, dar in mod special din Romania si Bulgaria), se creeaza adevarate retele de trafic, retele de trafic coordonate tot de catre romani, cel mai adesea de cei care vorbesc bine limba tarii respective. Autoritatile intervin doar atunci cand sunt sesizate sau cand apar tot felul de filmulete sau poze pe retelele de socializare, autosesizandu-se. De cele mai multe ori, daca vorbim de cazul Germaniei, contractele sunt facute conform legii.

Ce s-ar putea face, mai mult? Mobilizare. Mai multi atasati pe munca si pe interne din partea statului roman, in toate aceste zone cunoscute de comunitatile de acolo, atasati care sa cunoasca bine legislata romaneasca, dar si pe cea a statului unde ar trebui sa mearga pentru a-i apara pe lucratori. Pe langa acest lucru, Consulatele sa aiba intalniri periodice cu Sindicatele, reprezentantii Patronatelor, Politia si ceilalti factori decidenti care sunt implicati in acest fenomen.

La fel, reprezentantii bisericilor din zonele respective trebuie sa fie si ei implicati, deorece la Biserica merg foarte multi dintre acesti romani, iar de cele mai multe ori preotii cunosc bine problemele pe care acestia le intampina. Lucratorii aleg sa mearga in astfel de locuri, in care gasesc un colt de acasa, din Romania, unde gasesc un loc de intalnire cu ceilalti conationali, alinandu-si problemele.

Toate acestea, alaturate unei informari in teren prin institutiile din tara, o informare directa si nu doar prin mediul online, o informare prin administratiile si celelalte institutii locale pot duce la o reducere a fenomenului.