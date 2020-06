OPINIE Tara asta are dreptul sa stie absolut totul despre trecutul ei

Am trimis la CNSAS, pana acum, un teanc de cereri de verificare a calitatii de colaboratori ai Securitatii pe numele mai multor personaje bine infipte in institutiile publice, dar si jurnalisti, asupra carora am suficiente motive sa cred ca au avut astfel de legaturi. Anul trecut, in 12 septembrie, am trimis catre CNSAS o cerere de verificare pentru Mugur Isarescu, seful BNR. Putin inainte de cererea mea, in vara lui 2019, avocatul Piperea anunta ca a trimis, la randul lui, o cerere de ...