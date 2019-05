Oportunitate de formare in context european la Scoala Gimnaziala Prisacani

foto 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul proiectului Erasmus+ "Printr-o educatie de calitate in mediul rural, asiguram succesul elevilor nostri", patru cadre didactice de la Scoala Gimnaziala Prisacani au participat, in perioada 29 aprilie - 3 mai 2019, la al doilea flux de formare in context european, "Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools", organizat de Centrul de formare Enjoy Italy, in Napoli - Italia. Implementarea proiectului a presupus activitati de mobilitate avand drept scop proiectarea si invatarea bazata pe competente, metode si instrumente inovatoare si eficiente pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala a cadrelor didactice in vederea asigurarii cre ...