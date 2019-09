Oportunitate pentru elevi: Bursele FLEX - 1 an de liceu in SUA

Cover FLEX 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educatie Internationala si de Ministerul Educatiei Nationale, invita liceeni cu cetatenie romana sa participe in programul FLEX 2020-2021. Competitia este deschisa liceenilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative: au cetatenie romana; sunt nascuti intre 15 iulie 2002 si 15 iulie 2005; sunt actualmente in clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a; studiaza engleza in liceu; indeplinesc criteriile pentru a obtine viza SUA si nu au stat in SUA mai mult de 3 luni in ultimii 5 ani. Tinerii interesati de programul FLEX sunt asteptati joi, 26 septembrie 2019, de la ora 18.00, la Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” – ...