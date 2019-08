Oportunitati de afaceri intre Consiliul Judetean si Republica Populara Chineza 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii Consiliului Judetean Iasi si cei ai Republicii Populare Chineze au stabilit unele oportunitati de afaceri si investitii in judet, cu ocazia vizitei la Iasi a ambasadorului acestui stat in Romania. S-a discutat despre deschiderea unei fabrici de constructie de autobuze electrice la Industrial Park Miroslava, a unei zone Cargo la aeroport precum si despre investitii in infrastructura rutiera. In cadrul intalnirii, Excelenta sa Jiang Yu si-a aratat interesul pentru viitoare parteneriate de afaceri intre cele doua tari, dar mai ales pentru posibilitatea atragerii de investitii si finantari in judetul Iasi. ”Este o mare bucurie pentru noi sa facem aceasta vizita in ju ...