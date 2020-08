Opoziția venezueleana boicoteaza alegerile

Peste 25 de partide de opoziţie din Venezuela s-au angajat să nu ia parte la alegerile parlamentare din decembrie, informează luni dpa potrivit Agerpres.

"Douăzeci şi şapte de organizaţii politice democratice au semnat o declaraţie în care transmitem poporului venezuelean şi comunităţii internaţionale că am decis în unanimitate să nu participăm la frauda pe care dictatura a convocat-o", potrivit unui comunicat emis de partidul "Voluntad Popular" al liderului de opoziţie Juan Guaido publicat pe Twitter duminică.Consiliul Electoral Naţional (CNE), care are legături strânse cu preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro, a anunţat luna trecută că alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie.Guaido a criticat viitorul scrutin ca fiind o "farsă".Maduro a câştigat un al doilea mandat în mai 2018, într-un scrutin boicotat de majoritatea opoziţiei. În timpul mandatului său, o criză economică şi politică masivă a forţat circa 5 milioane de venezueleni să fugă în străinătate.Guaido a fost ales preşedinte al parlamentului în ianuarie 2019 şi a fost recunoscut ulterior de aproximativ 50 de ţări ca preşedinte interimar al Venezuelei.Dar el nu a reuşit să-l înlăture pe Maduro, care are sprijinul armatei, iar în ianuarie aliatul guvernului Luis Parra a fost ales preşedinte al parlamentului într-un vot oficial, dar disputat, în timp ce parlamentarii opoziţiei l-au ales pe Guaido.Curtea Supremă a confirmat recent postul lui Parra şi a înlocuit liderii a două partide de opoziţie, restructurând de asemenea consiliul electoral al ţării. Înlocuirile au adus oameni apropiaţi guvernului înainte de alegeri.Opoziţia riscă să-şi piardă ultimul bastion în alegeri. Odată cu boicotarea scrutinului, Guaido riscă să-şi piardă legitimitatea, notează dpa.