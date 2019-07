Opozitia critica decizia CCR care a respins propunerile de revizuire a Constitutiei: Vointa romanilor este litera de lege!

PNL considera surprinzatoare decizia CCR de respingere a initiativei legislative de revizuire a Constitutiei depuse de Opozitie in ciuda vointei expirate de milioane de romani la referendum. Totodata, USR anunta ca va continua demersurile parlamentare pentru a transpune in Constitutie initiativa "Fara penali in functii publice".