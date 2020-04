Opozitia o acuza iar pe Firea ca duce Bucurestiul in faliment: Da aproape toti banii pe salarii si publicitate

Reprezentantii Opozitiei in Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) o acuza pe Gabriela Firea ca impinge, in continuare, Capitala spre faliment. Si ca - in ciuda esecurilor manageriale deja inregistrate - aceasta ar insista sa risipeasca si de acum incolo banii publici, in loc sa ii investeasca in interesul bucuresteanului.