Oprah Winfrey isi relanseaza clubul de carte

Oprah Winfrey îşi va relansa clubul de carte - serie care va fi difuzată pe Apple TV+ odată cu lansarea serviciului de streaming, 1 noiembrie -, iar scriitorul şi jurnalistul american Ta-Nehisi Coates este primul ei invitat, potrivit Deadline.

Winfrey a fost prezentă luni dimineaţă la „This Morning” de la CBS pentru a anunţa prima alegere făcută pentru reactivarea clubului ei de discuţii pe teme literare. Volumul ales este „The Water Dancer” al lui Ta-Nehisi Coates.

Interviul ei cu autorul va fi difuzat pe Apple TV+ sub titlul „Oprah’s Book Club”. Noi episoade vor fi lansate lunar.

„Este una dintre cele mai bune cărţi pe care le-am citit în viaţa mea. Chiar în top 5”, a declarat ea. Winfrey a adăugat că îşi doreşte ca scriitoarea Toni Morrison să fi trăit pentru a citi „The Water Dancer”. „Cred că ar fi fost foarte mândră”.

Acesta este primul roman al lui Coates, autor al mai multor volume de non-ficţiune, între care „Between the World and Me” şi „Letter to My Son”.

„The Water Dancer” spune povestea unui băiat născut pe o plantaţie. Este o poveste care îşi are originile în sclavia din America.

Platforma Apple TV+ va fi disponibilă în peste 100 de ţări.