Oprah Winfrey, Miley Cyrus, Jennifer Garner si Lil Nas X se numara intre vedetele care vor participa la o ceremonie virtuala de absolvire

Oprah Winfrey, Miley Cyrus, Jennifer Garner şi Lil Nas X se numără între vedetele care vor participa la o ceremonie virtuală de absolvire organizată şi transmisă live de Facebook luna viitoare, potrivit news.ro.

Facebook îi va sărbători pe 15 mai pe absolvenţii americani de anul acesta printr-un eveniment transmis live care va include un cuvânt de început adresat de Oprah Winfrey.

Discursuri vor fi susţinute şi de actriţele Jennifer Garner şi Awkwafina, de cântăreţul Lil Nas X şi de gimnasta Simone Biles, Miley Cyrus va cânta „The Climb”, iar Facebook a spus că alţi invitaţi vor fi anunţaţi curând.

„#Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020” va începe vineri, 15 mai, la ora României 21.00. Evenimentul care va dura mai multe ore va fi transmis pe Facebook Watch. Segmente din acesta vor fi publicate pe contul @Instagram şi pe conturile individuale ale participanţilor.

Citește și: Vor începe să se audă zgomote de cătușe la CFR? Corpul de Control al prim-ministrului a trimis un raport la DNA

Potrivit Facebook, în timpul ceremoniei vor fi menţionate numele liceelor şi colegiilor din SUA, stat cu stat, fotografii şi înregistrări video ale promoţiei 2020 şi mesaje din partea directorilor şi decanilor.

„Absolvirea este o realizare extraordinară şi merită o pauză pentru a o sărbători chiar şi în aceste condiţii”, a spus Marne Levine, vicepreşedinte Facebook.

Compania oferă absolvenţilor posibilitatea de a găzdui propriile ceremonii şi petreceri online, prin Facebook App, unde vor fi adăugate funcţii speciale. Instagram va lansa, de asemenea, începând cu 11 mai, noi funcţii.

„Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020” este produs de B17 Entertainment.