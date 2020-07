Opt focare de COVID - 19 sunt active in judetul Timis. Un al noualea focar a fost stins

Un numar de opt focare sunt active in judetul Timis, iar cele mai multe cazuri, 142 au fost confirmate la o unitate de procesare a carnii din Timisoara. Pe locul al doilea se afla orasul Faget, cu 47 de cazuri, care a si intrat in carantina, duminica la ora 19.00. Un al noualea focar existent in judetul Timis a fost stins, anunta reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis.