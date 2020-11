La Ministerul Afacerilor Interne a fost formată o celulă de criză pentru gestionarea incendiului de la Piatra Neamț, condusă de premierul Ludovic Orban, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Ancheta penală a fost preluată de Parchetul General, de investigații urmând să se ocupe Marius Iacob, fost adjunct al Laurei Codruța Kovesi, […] The post Opt manageri, la spitalul Piatra Neamț, printre care un șef de pompe funebre/ Premierul Orban preia comanda intervenției/ Ancheta, la Parchetul General appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.