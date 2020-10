Opt membri ai aceleiasi familii omorati de COVID-19: "Ma simt atat de neputincios"

Opt membri ai aceleiasi familii din Statele Unite si-au pierdut viata dupa ce s-au infectat cu COVID-19, desi erau foarte precauti si atenti la regulile de sanatate. In plus, afacerea familiei, prospera pana la inceputul pandemiei, a dat faliment, iar cei ramasi in viata se descurca cu greu, arata digi24.ro, care citeaza CNN.