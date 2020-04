Opt noi decese provocate de coronavirus. Bilantul a ajuns la 265

Grupul de Comunicare Strategică a transmis vineri un nou raport. Astfel, s-au înregistrat încă opt decese cauzate de infectare cu coronavirus.Debut pe data de 31.03.2020Internat la Spitalul Municipal Onești pe 31.03.2020, unde a primit oxigen pe mască.Confirmat pe 01.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.Decedat pe 09.04.2020Boli preexistente: Pneumopatie acuta, Insuficienta respiratorie acuta. BPOC. HTA. ICC. Insuficiența renala acutaInternat în Spitalul Municipal Onești - Secția Boli infecțioase pe 07.04.2020, cu diagnostic Pneumonie.Recoltat pe 08.04.2020, confirmat pe 09.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.Decedat pe 09.04.2020, în secția ATI.Boli preexistente: Pneumonie bilaterală. Insuficiență respiratorie acută severă. HTA. Obezitate.Internat pe 23.03.2020 în INBI Balș.Confirmat pe 23.03.2020 în INBI Balș.Decedat pe 10.04.2020.Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat.Contact cu caz care a revenit din Dubai.Internata pe 09.04.2020 in SCM Oradea-Sectia Boli infectioase, in stare gravaRecoltat pe 09.04.2020, confirmata pe 09.04.2020 in SCM OradeaDecedata pe 09.04.2020Debut pe 29.03.2020.Internata in perioada 15.03.2020-31.03.2020 in SUUB Bucuresti, trasnferata pe 31.03.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” București.Decedata pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: Boală cardiovasculară.Internat pe 30.03.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Galati, transferat în Secția ATI pe 02.04.2020.Confirmat pe 30.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Galați.Decedat pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: HTA. Diabet zaharat.Revenit din Spania pe 13.03.2020.Internat pe 22.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava.Recoltat pe 02.04.2020,confirmat 05.04.2020.Decedat pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: Obezitate morbida, CIC, HTA, Diabet zaharat tip II.Internat in SCBIP Timisoara-Sectia Pneumologie pe 05.04.2020.Confirmat pe 05. 04.2020Decedat pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: Boală cardio-vasculară. Diabet zaharat tip IIContact cu caz confirmat