Opt turiști raniți la Fundata, intr-o pensiune, dupa ce s-a rupt o scara aflata la 3 metri inalțime

Opt turişti au fost răniţi, marţi, la o pensiune din zona Fundata, judeţul Braşov, după ce scara din lemn pe care se aflau s-a rupt. Oamenii au căzut în gol de la o înălțime de trei metri. Pompierii din Braşov au venit să facă verificări. După ce le-au acordat primul ajutor victimelor, angajații ISU au