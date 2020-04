Optimism pe burse dupa aparitia primului studiu clinic facut asupra pacientilor COVID-19 cu un nou tratament

Optimismul generat de o posibila descoperire in perspectiva a unui tratament impotriva noului coronavirus a condus vineri la o crestere a indicelui FTSE al bursei londoneze, dupa aparitia unor informatii despre rezultatele primului studiu clinic efectuat in SUA asupra pacientilor COVID-19 tratati cu medicamentul antiviral Remdesivir, potrivit The Guardian.