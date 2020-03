Ora de vara 2020. Ceasurile vor fi date cu o ora inainte. In ultima saptamana din luna martie, se va schimba fusul orar. Mai exact, ora 03.00 devine ora 04.00.

Ora de vara 2020. Ceasurile vor fi date cu o ora inainte

Ora de vara a fost pentru prima oara discutat in anul 1895, in Noua Zeelenada, iar cel care a venit cu aceasta initiativa a fost George Vernon Hudson. Ora de vara are ca scop folosirea luminii Soarelui pe o perioada destul de lunga din zi. Asadar, activitatile au loc cat mai mult posibil pe lumina naturala, iar acest lucru este benefic din cel putin doua puncte de vedere.

Lumina naturala, fata de lumina artficiala este un stimulator al tonusului fizic si psihic. Pe de alta parte, prin trecerea la ora de vara se economiseste si energia electrica necesara iluminatului artificial.

In momentul de fata, sistemul prin care se schimba ora, primavara si toamna, respectiv trecerea la ora de vara si la ora de iarna, este folosit in peste 100 de tari din intreaga lume.

Cand se da ora inainte?

Ora de vara in anul 2020 se va face in ultimul weekend din luna martie,mai exact in noaptea de sambata spre duminica, 28-29 martie 2020. Ora 03.00 va deveni ora 04.00, adica vom dormi cu o ora mai putin.

Parlamentul European propune renuntarea schimbarii orei de varp din anul 2021. 2021 poate fi ultimul an cu o schimbare sezoniera a orei la nivelul Uniunii Europene.

Dar, statele membre isi pastreaza dreptul de a decide asupra fusului orar propriu. Eurdeputatii au votat in favoarea renuntarii la practica de ajustare a ceasurilor cu o ora in primavara si toamna incepand cu 2021.

De asemenea, eurodeputatii vor ca statele membre sa se coordoneze in asa fel incat sa nu existe un impact negativ asupra pietei unice ca urmare a deciziilor de aplicare a orei de vara sau de iarna pe teritoriul statelor Uniunii Europene.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.