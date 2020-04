Orașul din Romania in care nu se va circula cu mașina pe 1 și 2 mai

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Blaj a luat decizia ca în zilele de 1 și 2 mai, mașinile și motocicletele să nu circule în oraș. Restricțiile de circulație au fost luate pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor cu coronavirus, se arată într-un comunicat al primăriei Blaj. Excepție vor face autovehiculele poliției, jandarmeriei, spitalelor și autorităților […] The post Orașul din România în care nu se va circula cu mașina pe 1 și 2 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.