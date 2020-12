Orasul Unirii ramane in carantina de 1 Decembrie. Restrictiile, prelungite cu 7 zile in Alba Iulia si in alte doua localitati

Carantina nu a fost ridicata din 1 Decembrie in municipiile Alba Iulia, Blaj si comuna Ciugud, chiar daca initial autoritatile aprobasera o decizie in acest sens, fiind in cele din urma dispusa prelungirea carantinei cu inca 7 zile deoarece in aceste localitati rata de incidenta a ramas ridicata, potrivit unei precizari de presa transmise marti dimineata de Institutia Prefectului judetul Alba.