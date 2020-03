Orban: 28 iunie, data cea mai probabila a alegerilor locale; PSD a aratat ca nu intelege democratia

Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, a declarat marţi, în debutul şedinţei de Guvern, că 28 iunie este data cea mai probabilă a alegerilor locale. Totodată, el a reproşat PSD faptul că a lipsit de la consultările cu partidele parlamentare în vederea elaborării hotărârii de Guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020. "Din păcate, din nou, PSD a arătat că e un partid care nu înţelege democraţia nici atunci când i se oferă ocazia să beneficieze de un comportament democratic al unui partid de guvernământ. Nu a fost prezent. Cu celelalte formaţiuni politice, în urma analizei pe care am făcut-o, a rezultat ca cea mai probabilă dată data de 28 iunie. Faţă de discuţiile noastre anterioare care dădeau cea mai probabilă dată data de 14 iunie, am luat în calcul mai multe argumente, legate de derularea campaniei după creşterea temperaturilor, astfel încât, în funcţie de prognozele de evoluţie a epidemiei, să avem un impact minim asupra campaniei. De asemenea, am ţinut cont şi de examenul de capacitate, de examenul de Bacalaureat, care ar urma să se finalizeze până în data de 28", a spus Orban. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Kelemen Hunor: Prioritatea trebuie să fie sănătatea publică, am propus data de 14 iunie pentru alegerile locale * Ponta: În 28 iunie suntem de acord să fie alegeri locale, cu condiţia ca în 28 aprilie să nu mai avem coronavirus * Barna: 28 iunie, dată realistă pentru alegerile locale; am pus pe masă şi perspectiva amânării * Tomac, după consultările de la Guvern: Am agreat în linii mari data de 28 iunie pentru alegeri locale