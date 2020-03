Orban a propus partidelor parlamentare organizarea de alegeri locale pe 28 iunie (video)

Premierul interimar Ludovic Orban s-a intalnit azi, la Palatul Victoria, cu liderii partidelor parlamentare pentru a discuta pe tema stabilirii datei alegerilor locale, informează presa centrală.”Cred că în premieră în politica românească în ultimii 20 de ani am invitat partidele la o consultare despre data alegerilor locale şi la alte reglementări aferente. PSD a arătat din nou că nu înţelege democraţia, nu a fost prezent. Cu celelalte formațiuni politice, în urma analizei, a rezultat ca cea mai probabilă dată cea din 28 iunie. Noi aveam data de 14 iunie, dar am luat în calcul mai multe informații, cum ar fi creșterea temperaturilor, pentru coronavirus, ca să avem un impact minim asupra campaniei, am ținut cont de examenul de capacitate, de bacalaureat. Data de 14 și data de 21 ar fi pus probleme pentru că ar fi redus timpul de pregătire pentru examene. Nu va exista o interferență între procesul electoral și procesul de organizare a acestor examene”, a declarat Ludovic Orban.Sursa video: Facebook/ Guvernul României