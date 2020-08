Orban: Alocam 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autoritatilor locale si scolilor pentru pregatirea anului scolar

Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va aloca 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autoritatilor locale si unitatilor scolare pentru pregatirea anului scolar. El a precizat ca este mai usor pentru o primarie sa cunoasca nevoile specifice din comunitate legate de debutul noul an de invatamant. Premierul a fost intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica la Prefectura Gorj, are este situatia pentru inceputul scolii in conditiile in care Executivul ...