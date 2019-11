Orban: Am convingerea ca vom reusi sa dam Romaniei maine un guvern legitim, responsabil

Premierul desemnat, Ludovic Orban, şi-a exprimat convingerea că luni, la votul de învestitură în Parlament al cabinetului său, PNL va reuşi să dea României "un guvern legitim, responsabil". "În ciuda boicotului, am convingerea că vom reuşi să dăm României mâine un guvern legitim, responsabil, care să se apuce de treabă încă din prima zi şi care să rezolve marile probleme cu care se confruntă România", a spus Orban, duminică, la sediul central al PNL. El a precizat că în şedinţa organizată duminică la sediul PNL a fost stabilit modul în care vor acţiona parlamentarii PNL luni, la şedinţa Parlamentului pentru votul de învestitură. "Am stabilit modul de organizare, nivelul de mobilizare, pregătiţi să facem faţă oricărui subterfugiu procedural pe care l-ar putea pune la cale cei de la PSD, ţinând cont că ei deţin preşedinţiile celor două Camere (...) şi din acest motiv am stabilit toate detaliile organizării astfel încât să punem la punct asigurarea cvorumului în termenul stabilit. Dacă nu participă (n.r. nici Marcel Ciolacu, nici Teodor Meleşcanu), atunci şedinţa va trebui să fie condusă de vicepreşedinţi aparţinând formaţiunilor Opoziţiei. Dar din ceea ce ştiu eu, în momentul de faţă, nu există o astfel de decizie luată (...) şi ei trebuie să îşi delege atributul de a conduce unui vicepreşedinte", a adăugat Orban. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dãdârlat)