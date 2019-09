Orban: Am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri pe motiunea de cenzura; ritmul de discutie - rapid

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că a avut deja negocieri cu USR, PMP, UDMR şi grupul minorităţilor pe tema moţiunii de cenzură, menţionând că ritmul de discuţie este "rapid", iar momentul depunerii acesteia depinde de răspunsurile primite. "Am stabilit un calendar de negocieri. Astăzi este miercuri, deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri şi în viitorul apropiat vom purta negocieri şi cu celelalte două formaţiuni cu care nu am purtat până în prezent. Ca atare, ritmul de discuţie este rapid. Sigur că va depinde momentul depunerii moţiunii de cenzură şi de răspunsul pe care îl vom primi de la toţi posibilii contribuabili la această moţiune", a spus Orban, la Parlament. El a spus că până acum a avut discuţii cu PMP, UDMR şi grupul minorităţilor, urmând să se întâlnească şi cu PRO România şi ALDE. "Obiectivul politic principal al Partidului Naţional Liberal în această sesiune parlamentară este oprirea guvernării PSD prin intermediul unei moţiuni de cenzură. În conformitate cu decizia Biroului Politic Naţional am stabilit un calendar de negocieri cu toate formaţiunile politice parlamentare şi grupurile parlamentare altele decât PSD, calendar pe care îl punem în practică. Am avut întâlniri cu partenerii din opoziţie de la USR. De asemenea, am discutat cu reprezentanţii PMP, urmând să mai avem o întâlnire cu colegii noştri din opoziţie. De asemenea, am avut negocieri cu UDMR şi cu grupul minorităţilor", a arătat Orban. Precizările lui Orban vin după ce preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea va susţine o moţiune de cenzură, dar a apreciat totodată că o amânare a depunerii acesteia ar putea determina o reorientare a forţelor pro şi contra din Parlament. "Astăzi, e prima dată din 2017 când o moţiune de cenzură poate să treacă fără nicio problemă. Eu cred că cei care au anunţat deja că depun moţiune de cenzură au pierdut deja o săptămână. Dacă mai pierd o săptămână, s-ar putea să fie o surpriză mare: să existe o reorientare, fiindcă aşa e în Parlamentul României de 30 de ani, aşa e în politica românească, şi să se trezească că are majoritate Guvernul, are 233 de voturi la restructurare. (...) Orice pierdere de vreme, orice temporizare a depunerii moţiunii de cenzură prin fel de fel de argumente (...) va lăsa senzaţia că nu se doreşte preluarea guvernării de către opoziţie. Nu e bine, pentru că eu cred că în acest moment ar fi un pas important să se găsească o nouă formulă de guvernare, un nou guvern", a arătat el. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)