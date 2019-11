Orban ameninta cu demiteri in cazul vaporului cu oi: Trebuie luate toate masurile pentru a impiedica o bomba ecologica

Premierul Ludovic Orban spune ca autoritatile au luat deciziile care se impuneau in cazul navei incarcate cu 14.000 de oi, care s-a rasturnat in Portul Midia, evitand blocarea senalului navigabil sau producerea unei poluari cu combustibil, precizand insa ca in continuare trebuie luate toate masurile necesare pentru a impiedica transformarea vasului intr-o bomba ecologica.