Orban anunța prioritatea zero: Vom veni cu o propunere pentru funcția de comisar european

Ludovic Orban a făcut un anunț în calitate de prim-ministru validat de Parlament. Orban a declarat că după o consultare cu președintele României, Guvernul va veni cu o propunere pentru funcția de comisar european. Până acum au fost făcute patru propuneri de Guvernul Dăncilă toate fiind refuzatede președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.