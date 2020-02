Orban, bilant la trei luni de guvernare: Absolut impresionant ritmul de indeplinire a angajamentelor

Prim-ministrul Ludovic Orban a apreciat marţi că, la împlinirea a trei luni de guvernare, ritmul de îndeplinire a obiectivelor asumate este "absolut impresionant", în comparaţie cu realizările cabinetelor PSD. "Împlinim frumoasa vârstă de trei luni şi m-am uitat în programul de guvernare. Vă readuceţi aminte că gradul de îndeplinire a programului de guvernare de către guvernele PSD după trei ani şi aproape jumătate era de sub 15% raportat la obiectivele stabilite în programul de guvernare. Uitându-mă la programul de guvernare - sigur m-am uitat des la programul de guvernare - vreau să vă spun că este absolut impresionant ritmul de îndeplinire a angajamentelor. (...) Practic, putem să fim extrem de mulţumiţi de acţiunea foarte angajată a Guvernului, de rapiditatea cu care am găsit soluţii, nu numai la problemele pe care le-am inclus în programul de guvernare, ci la multitudinea de probleme cu care am fost confruntaţi datorită administrării catastrofale a treburilor publice în ultimii ani", a spus prim-ministrul în debutul şedinţei de Guvern. Astfel, Orban a enumerat măsurile adoptate în această perioadă, menţionând: restructurarea guvernului, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a alegerilor prezidenţiale, nominalizarea candidatului pentru funcţia de comisar european, rectificarea Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2020, organizarea examenului de rezidenţiat în condiţii mai bune pentru absolvenţii facultăţilor de medicină, abrogarea recursului compensatoriu, iniţierea procedurilor pentru desemnarea titularilor la conducerea Parchetelor, prorogarea intrării în vigoare a prevederilor referitoare la pensionarea magistraţilor, desecretizarea documentelor necesare pentru ancheta privind dosarul 10 august. El a vorbit şi despre adoptarea măsurilor pentru evitarea riscului de dezangajare a fondurilor europene şi pentru soluţionarea situaţiilor care fac obiectul procedurilor de infringement, adăugând că acest obiectiva fost realizat "aproape integral". "Oricum, nu am pierdut nici un euro. Dimpotrivă, ritmul de absorbţie a crescut. (...) Absorbţie în plus 400 de milioane de euro", a spus Orban. Prim-ministrul a menţionat printre realizări: desfiinţarea "schemei putrede de finanţare fictivă" a Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, reluarea procedurii pentru înscrierea sitului Roşia Montană în Patrimoniul UNESCO, "corectarea prevederilor nocive pentru economie" ale Ordonanţei 114, finalizarea execuţiei bugetare, desfiinţarea supraaccizei la carburanţi, a suprataxării contractelor part-time şi split account TVA. În ce priveşte desfiinţarea Secţiei Speciale pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie, ministrul Cătălin Predoiu a declarat că proiectul este finalizat, se află pe site-ul Ministerului Justiţiei şi a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii, pentru emiterea avizului. Orban a menţionat şi demersurile Guvernului pentru pregătirea stocurilor de energie şi a infrastructurilor de transport pentru perioada de iarnă, dar a admis că iarna nu a fost una dificilă. "E adevărat că ne-a ajutat şi iarna", a spus premierul. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)