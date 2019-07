Orban: Consiliul National al PNL - pe 8 august; demararea campaniei pentru prezidentiale si alegerea unui prim-vicepresedinte - pe ordinea de zi

Consiliul Naţional al PNL se va reuni pe 8 august la Bucureşti, a anunţat luni preşedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Am luat decizia de a convoca Consiliul Naţional al PNL în data de 8 august, la orele 16,00. Am stabilit ordinea de zi pentru acest Consiliu Naţional. Printre punctele înscrise pe ordinea de zi sunt: raportul Biroului Executiv, raportul grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European, aprobarea integrării PACT condus de Sebastian Burduja în cadrul PNL - practic finalizarea procedurii de integrare a PACT în PNL. De asemenea, am prevăzut pe ordinea de zi alegerea unui prim-vicepreşedinte al partidului, prim-vicepreşedintele politic din cadrul structurii de conducere a PNL, şi vom avea un punct distinct privitor la alegerile prezidenţiale şi demararea campaniei electorale pentru prezidenţiale, campanie care va începe cu campania de strângere de semnături pentru candidatura preşedintelui Klaus Iohannis", a declarat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL. El a precizat că preşedintele Klaus Iohannis a fost invitat să participe la reuniune. "L-am invitat pe preşedintele Klaus Iohannis să participe la acest Consiliu Naţional şi îl aşteptăm cu prietenie şi cu convingerea că împreună vom câştiga alegerile prezidenţiale. (...) Aşteptăm prezenţa preşedintelui şi ne vom bucura de prezenţa preşedintelui şi cu siguranţă în acest Consiliu Naţional preşedintele va transmite un mesaj", a arătat Ludovic Orban. Întrebat dacă la Consiliu se va pune bazele unui tandem preşedinte-premier, el a arătat: "Sunt alegeri prezidenţiale. La alegerile prezidenţiale românii sunt chemaţi să aleagă preşedintele României şi noi ne vom concentra întreaga campanie pentru a-i convinge pe români să voteze cu Klaus Iohannis, candidatul PNL la funcţia de preşedinte al României". Preşedintele PNL a fost întrebat şi dacă o candidatură a lui Dan Barna la Preşedinţie va scădea şansele pentru un nou mandat în cazul lui Klaus Iohannis. "Eu cred că românii au suficient discernământ şi că vor merge pe mâna celui mai serios şi reprezentativ candidat la Preşedinţie, care este Klaus Iohannis", a răspuns Ludovic Orban. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)